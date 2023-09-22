دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس" تويتر سابقا، بشكل واسع مع مقطع يُظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال كواليس تصوير مقطع فيديو خاص باليوم الوطني نشره النادي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رونالدو في المقطع مرتديا الزي السعودي بينما يتم تحضيره لتصوير الفيديو الخاص باليوم الوطني.

ونشر نادي النصر مقطع الفيديو الخاص باليوم الوطني والذي يُظهر رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من نجوم النصر وهم يؤدون رقصة العرضة السعودية بالزي التقليدي الكامل.

وتحتفل السعودية السبت باليوم الوطني الـ93 وهو اليوم الذي يشهد احتفالات واسعة في عموم المملكة.

وتسعى الأندية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار وجود نجوم كرة القدم البارزين في الترويج لهذه المناسبة.

يذكر أن النصر سيواجه الأهلي في واحدة من قمم الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة.

فيما يلي أبرز التعليقات على فيديو رونالدو: