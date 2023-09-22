السعودية.. إطلاق اسم الحارس السابق محمد الدعيع على أحد شوارع حائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أمانة منطقة حائل في السعودية، إطلاق اسم حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، على أحد الشوارع تكريما لإنجازاته الكروية.

وقالت أمانة منطقة حائل عبر صفحتها الموثقة على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " إطلاق اسم أسطورة حراسة المرمى السعودية محمد الدعيع على أحد شوارع مسقط رأسه حائل، نظير خدماته الجليلة لوطنه طوال سنوات خدمته الرياضية".

ونشرت الأمانة صورا للافتة كُتب عليها "شارع محمد بن عبدالعزيز الدعيع".

من جانبه، كتب الحارس الدولي السابق: " في هذا الوطن العظيم نحلم ونحقق وفي اليوم الوطني 93 تزف أمانة حائل مشكورة خبر إطلاق طريق باسم محمد الدعيع وهو ذاته الطريق الذي قاد أحلامي حين ولدت وترعرعت في حائل".

وأضاف الدعيع قائلا عبر صفحته على "إكس": "كنت حينها أحمل على كتفي أحلامي وأمنياتي ودعواتي لتمثيل وطني في محافل العالم وكثيرون غيري الآن في السعودية العظمى لديهم أحلامهم ويثقون بتحقيقها".

وختم حارس نادي الهلال سابقا منشوره بالقول: "شكرًا للأوفياء الذين يقدرون شكرا للذين منحوني هذا الوسام شكرا لله لأننا نعيش في قصة السعودية كأعظم قصة في القرن 21".

ولعب الدعيع، البالغ من العمر 51 عاما، بين عامي 1993 و2006 مع المنتخب السعودي وشارك معه في أربع بطولات لكأس العالم، وحقق مع المنتخب السعودي لقب كأس آسيا عام 1996 في الإمارات وبطولات أخرى.

أما مع الهلال، فانتقل الدعيع إلى صفوف "الزعيم" عام 1999 قادما من نادي الطائي التابع لمدينة حائل بعد 10 سنوات قضاها في صفوف هذا الفريق.

واعتزل حارس الهلال كرة القدم بشكل نهائي عام 2010 وهو في عمر الـ37 عاما، وأُقيمت له مباراة اعتزال عام 2012 بين الهلال ويوفنتوس الإيطالي.