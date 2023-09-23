دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الفريق المحتمل أن ينال لقب الدوري السعودي هذا الموسم 2024/2023، مؤكدًا أن اللاعب كريستيانو رونالدو هو المحترف الأبرز في المسابقة.

وكتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "بدون جدال كريستيانو رونالدو المحترف الأفضل في السعودية داخل الملعب فنيًا وخارجه والفرق بينه وبين من يليه كبير لدرجة أنه يصعب معرفة من يليه".

وأضاف: "بعد الجولة السابعة أرى أن الفرق الأفضل المرشحة لكسب الدوري- بعيدًا عن الترتيب الحالي- النصر أولاً بمحترفيه وقوته الهجومية الهائلة يليه الإتحاد ثم الهلال والأهلي معًا".

وتابع: "الهلال بوضعه الحالي كتنظيم دفاعي وبعدم قتالية لاعبيه ولا تقديم مستوى لافت لمحترفيه الذين يلعبون كما يقال ( بالشوكة والسكين) وما يقدمونه لا يوزاي قيمة اسمائهم وبعدم وضوح شكل فني للهلال، إذا استمر الحال على ما هو عليه فموسم الهلال لا يدعو للتفاؤل".

ويتصدر فريق اتحاد جدة سلم ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يعاني فريق "الأزرق الهلالي" من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، بينما يعد رونالدو الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ 9 أهداف.