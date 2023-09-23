دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار هدف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بمرمى نادي أهلي جدة، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي، جدلاً على منصة "إكس"، تويتر سابقاً.

وكان النجم البرتغالي قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة الرابعة، إذ تسلم الكرة عبر تمريرة من زميله ساديو ماني، ثمّ سدد الكرة نحو الشباك من داخل منطقة الجزاء، وسط دخان كثيف بسبب إشعال الشماريخ من الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وعلّق إدوارد ميندي، حارس نادي أهلي جدة، على الهدف، إذ قال لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة بفوز "العالمي" بأربعة أهداف لثلاثة: "احتساب الهدف كان قراراً قاسياً علينا".

وتابع بالقول: "الدخان كان متواجداً في الملعب...عندما تتلقى هدفاً من فريق لديه الكثير من النجوم من الصعب التعويض، بدأنا بشكل خاطئ ثمّ عدنا في النتيجة ولكن خسرنا، مع ذلك نحتاج لعمل كبير ونعد الجماهير بذلك".