دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، مع طريقة احتفال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بهدفه في شباك نادي أهلي جدة، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النجم البرتغالي قد أحرز ثنائية، وعند احتفاله بهدفه الثاني في الدقيقة 52 من زمن المباراة، ظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ93.

وساهم رونالدو في تغلّب فريق "العالمي" على منافسه "الراقي" بأربعة أهداف لثلاثة، على أرضه وبين جماهيره، في الجولة السابعة من دوري "روشن".

وعزز كريستيانو رونالدو (38 عاماً) من صدارته لترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ وصل للهدف رقم 9.