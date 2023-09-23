كريستيانو رونالدو يشيد بالسعودية وشعبها.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بالمملكة العربية السعودية وشعبها، بالتزامن مع احتفالها باليوم الوطني الـ93.

وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد أحرز ثنائية، قاد من خلالها فريقه النصر لهزيمة نظيره الأهلي بنتيجة 3/4، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت قوية، لعبنا أمام فريق قوي جداً، لكن حققنا الفوز وهو الأهم، بمساعدة الجماهير، وصعدنا بالترتيب".

وتابع بالقول: "مهما كان عمري أحب لعبة كرة القدم، أعطي واستمتع، الأهم أن أقدم كل ما لدي وأن يفوز الفريق".

وعن احتفالات المملكة باليوم الوطني، قال كريستيانو رونالدو: "كما ذكرت منذ أشهر، هذا بلد جميل، الناس طيبون هنا، سعيد بالتواجد معهم، الناس تحب كرة القدم، والدوري جيد ويتطور كلّ يوم".