جيسي لينغارد يطلب المشاركة في تدريبات الاتفاق السعودي.. والنادي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الاتفاق السعودي عن موافقة مجلس الإدارة، على طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد بالمشاركة في تدريبات الفريق لمدة شهر.

وذكر النادي الناشط في دوري "روشن"، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن اختيار لينغارد لفريق "فارس الدهناء" للانضمام لتدريباته بسبب "ما يمتلكه النادي من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

ويقود الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريب نادي الاتفاق، ويضم الفريق عدداً من أبرز اللاعبين، ومنهم: هندرسون وجورجينو فينالدوم.

وقد بَاتَ جيسي لينغارد لاعباً حراً منذ يوليو/ تمّوز الماضي، بعد نهاية فترة تمثيله لنادي نوتنغهام فورست، كما سبق وأن لعب لأندية مانشستر يونايتد وديربي كاونتي ووست هام يونايتد وبرايتون وليستر سيتي.

ويمتلك لينغارد (30 عاماً)، والّذي يشغل مركز الجناح، 32 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سجّل خلالها 6 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.