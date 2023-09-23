دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشب شجار بين رودري، لاعب نادي مانشستر سيتي، ولاعب نادي نوتينغهام فورست، مورغان جيبس وايت، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

فعند الدقيقة 45+ من زمن المباراة، تشاجر متوسط الميدان الإسباني مع لاعب المنافس عند خط التماس، وقد دفعه رودري وأسقطه أرضاً، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجهه.

وأثار انفعال رودري (27 عامًا) جدلاً على منصة إكس (تويتر سابقاً).

وفاز نادي فريق "السيتيسينز" على ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة البريميرليغ لموسم 2024/2023.