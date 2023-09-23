ظهور محمد رمضان في المدرجات السعودية يثير تفاعلا.. ومدحت شلبي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء ومواقع سعودية رسمية مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري، محمد رمضان، مساء الجمعة، في المدرجات السعودية، في حين علق المعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي على ظهوره بين الجماهير، مما أثار تفاعلا.

وقالت شركة الرياضة السعودية SSC، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مدحت شلبي يعلق على حضور الفنان محمد رمضان".

ونشرت الشركة مقطع فيديو لمحمد رمضان، وعلق عليه مدحت شلبي قائلا: "إيه ده؟ إيه دا؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟" ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

وأضاف مدحت شلبي: "إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".

وجاء ظهور محمد رمضان خلال مباراة النصر السعودي وأهلي جدة، في الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز "العالمي" بأربعة أهداف مقابل 3.

وتفاعل نشطاء مع ظهور محمد رمضان وتعليق مدحت شلبي وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: