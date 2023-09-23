بمناسبة اليوم الوطني.. نيمار يرتدي الثوب السعودي ويؤدي رقصة العرضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، على مشاركة الشعب السعودي احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 93، الذي يشهد احتفالات واسعة في عموم المملكة العربية السعودية.

وظهر النجم البرازيلي إلى جانب زملائه في فريق "الأزرق الهلالي" وهو يحتفل بهذه المناسبة، إذ ارتدى الثوب السعودي وأدّى رقصة العرضة على الأنغام الشعبية.

إضافة إلى نيمار، شارك جميع المحترفين الأجانب في نادي الهلال بالاحتفالات، وهم: ياسين بونو وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش وميشائيل ديلغادو ومالكوم ألكساندر ميتروفيتش.

ويقع فريق "الأزرق الهلالي" في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية دوري "روشن" برصيد 17 نقطة، وتنتظره مواجهة نادي الجبلين في مسابقة كأس الملك، الاثنين المقبل.