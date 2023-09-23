لقطة طريفة بين ماني وفيرمينو خلال مباراة النصر وأهلي جدة تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة طريفة بين ساديو ماني، لاعب نادي النصر، وروبرتو فيرمينو، لاعب نادي أهلي جدة، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تفاعلاً على منصة "إكس"، تويتر سابقاً.

فعند احتفال لاعبي فريق "العالمي" بتسجيل هدفاً، صعد المهاجم السنغالي ماني على ظهر نظيره البرازيلي فيرمينو، لتعيد هذه اللقطة إلى الأذهان عندما كان يحتفلان معاً بأهداف ناديهما السابق، ليفربول الإنجليزي.

وسبق وأن لعب ساديو بجوار روبرتو في فريق "الريدز" لسنوات عدّة، حققا خلالها أبرز البطولات، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وفاز رفاق ماني على زملاء فيرمينو بأربعة أهداف لثلاثة، في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي.