دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد، السبت، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

وتواجد في القائمة اللاعب فينيسيوس جونيور، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لقرابة شهر.

وتحدّث كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق "الميرنغي"، عن عودة المهاجم البرازيلي، إذ قال في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "بالأمس بدأ التدريب، سأستدعيه وسنرى ما الدور الذي سيلعبه غدًا"، مُضيفًا: "المهم أنه تعافى لكنه يفتقر إلى الحالة البدنية بسبب غيابه لمدة شهر، سنقيّم كلّ شيء غدًا".

وعن احتمالية تعرّض فينيسيوس للإساءة العنصرية مجددًا من قِبل الفريق المنافس، قال أنشيلوتي: "لقد تغيّر شيء ما بعد ما حدث في الموسم الماضي في فالنسيا، هناك جو أكثر هدوءاً واحتراماً، أعتقد أن الغد سيكون هكذا".