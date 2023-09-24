دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف دافيد رايا، حارس مرمى نادي أرسنال، الأنظار بعد منع نادي توتنهام هوتسبير، من تسجيل هدف، في مواجهة الفريقين على أرض استاد الإمارات، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في خلال هجمة لفريق "السبيرز" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة ، سدّد لاعب نادي توتنهام الكرة نحو شباك فريق "الغانرز"، ليتصدى لها دافيد رايا بطريقة "مُذهلة" ويبعدها عن مرماه.

وكان دافيد رايا، البالغ من العمر 28 عامًا، قد انضم لنادي أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا في أغسطس/ آب الفائت.

وانتهت مباراة "الغانرز" ومنافسه "السبيرز" بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.