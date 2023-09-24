بطريقة "غريبة".. لاعب يوفنتوس يتسبب بهدف في مرماه خلال مباراة بالدوري الإيطالي

رياضة
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بطريقة "غريبة".. لاعب يوفنتوس يتسبب بهدف في مرماه خلال مباراة بالدوري الإيطالي
Credit: Alessandro Sabattini/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب فيديريكو غاتي، لاعب نادي يوفنتوس، بهدف في مرماه خلال مواجهة فريقه لنادي ساسولو، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

فعند الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة، مرر حارس فريق "السيدة العجوز"، تشزيني، الكرة من على خط التماس إلى غاتي ليتسلمها الأخير ويعيدها على الفور نحو شباكه لتسكنها، إذ لم يدرك ابتعاد الحارس عن مكانه.

وخسر نادي يوفنتوس من مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الكالتشيو.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لفريق "السيدة العجوز" في المسابقة لهذا الموسم، إذ كان قد حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل مرة واحدة، في الجولات الأربع الماضية.

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