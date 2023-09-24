تفاعل مع ظهور بنزيما باليوم الوطني السعودي.. والنجم الفرنسي يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مع ظهور كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، باليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يشهد احتفالات واسعة في عموم المملكة العربية السعودية.

وظهر النجم الفرنسي وهو يرتدي الثوب السعودي، إذ حرص على مشاركة الشعب السعودي احتفالاته بهذه المناسبة.

وغرّد بنزيما عبر حسابه الرسمي، قائلاً: "انظر إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعودي سعيد".

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً قد انضم لصفوف فريق "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، ومنذ ذلك الحين، لعب 6 مباريات، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.