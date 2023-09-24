دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تصريحات أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، حول النادي الأهلي قبل مواجهة محتملة للفريق مع اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، جدلاً واسعًا.

وجّه ميدو نصائح إلى اتحاد جدة في حال مواجهة الأهلي، إذ قال عبر برنامج "دورينا غير" السعودي: "لازم نادي الاتحاد يأخذ باله بأنهم واقعين في سكة النادي الأهلي"، حسب قوله.

وتابع: "هيلاقي كمية إصابات في الفترة المقبلة غير طبيعية، أي فريق يلعب مع الأهلي لا يعرف ماذا سيحدث له، والمدرب أيضًا لا يعرف ماذا سيحدث له، لازم نادي اتحاد جدة يقرأ القرآن، ويأخذ باله من لاعبيه"، مُضيفًا: "خذوا بالكم، أنا بحذّركم"، حسب تعبيره.

وردّ أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، على تصريحات ميدو، قائلا عبر برنامجه الإذاعي: "كلنا نقرأ القرآن... لكن كلامك مرفوض... المقصود منه صعب... المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك كان هناك 6 إصابات بفريق المارد الأحمر ورغم ذلك حقق الفوز".

ومن المفترض أن يلتقي الأهلي مع اتحاد جدة في الدور الثاني من مونديال الأندية، في حالة فوز فريق "النمور" على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي.