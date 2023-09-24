دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة مصورة تجمع محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ونايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد، خلال مواجهة الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفي نهاية الشوط الأول من زمن المباراة وعند خروج اللاعبين من أرض ملعب "أنفيلد"، عانق المدافع المغربي المهاجم المصري، ثمّ تبادلا الكلمات في حديث جانبي.

وتفوّق رفاق صلاح على زملاء أكرد بثلاثة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة البريميرليغ.

وكان محمد صلاح (31 عامًا) قد أحرز الهدف الأول من علامة الجزاء، ليساهم في تحقيق "الريدز" للفوز الخامس في المسابقة.