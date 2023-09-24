هدف "مُذهل" من المصري مصطفى محمد في الدوري الفرنسي يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار هدف مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، في شباك نادي لوريان، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وجاء هدف المهاجم المصري بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 55 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية من ركلة ثابتة من منطقة بعيدة عن مرمى المنافس.

وساهم هدف مصطفى محمد في فوز نادي نانت على ضيفه لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

وجاء اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في المركز الثاني على سلم ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2024/2023، برصيد 5 أهداف، وبفارق هدفين عن اللاعب كيليان مبابي.