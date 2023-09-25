هدف "عالمي" من أشرف حكيمي في الدوري الفرنسي يُثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، في مرمى أولمبيك مارسيليا، في أعقاب مواجهة الفريقين، الأحد، وضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجّل الظهير المغربي هدف النادي الباريسي بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، إذ سدد تسديدة صاروخية من ركلة ثابتة، لتسكن الكرة شباك المنافس.

وساهم هدف حكيمي في فوز نادي باريس سان جيرمان على ضيفه أولمبيك مارسيليا برباعية نظيفة، في قمة مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

ووصل أشرف حكيمي (24 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 3 في الدوري الفرنسي، إذ أحرز هدفين وصنع واحداً.