دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب النجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالمملكة.

وقال بنزيما في مقطع فيديو نشره نادي الاتحاد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أشعر بالسعادة بهذه الأشياء التقليدية.. أشعر بالسعادة والثقة... بالطبع من الجيد أن يكون لدينا هذا الاحتفال هنا".

وأردف النجم الفرنسي قائلا: "إنه أمر جيد بالنسبة للسعودية فنحن سعداء بوجودنا هنا ونستمتع".

وظهر بنزيما الذي انتقل مطلع الموسم الحالي إلى صفوف الاتحاد قادما من ريال مدريد الإسباني، مرتديا الثوب السعودي والشماغ، وهو الزي التقليدي في المملكة.