دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على دعم ومساندة فريقه قبل مواجهته مع نادي أُحد، على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

وكتب النجم البرتغالي عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام: "حظًا سعيدًا للفريق".

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، يغيب عن مباراة فريق "العالمي" ونظيره أحد، من أجل الراحة.

وكان رونالدو قد شارك في 8 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وساهم خلالها في إحراز 14 هدفًا، إذ سجّل 9 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.