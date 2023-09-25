جود بيلينغهام يخطف الأنظار بعد تجنبه المرور فوق شعار أتلتيكو مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون عبر منصة إكس - تويتر سابقًا - مقطع فيديو يظهر لحظة تجنب جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد، المرور فوق شعار أتلتيكو مدريد، على هامش مواجهة الفريقين خلال منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

فعند خروج بيلينغهام من أرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، تجنب متوسط الميدان الإنجليزي السير فوق شعار الفريق المنافس، ليخطف فعله الأنظار ويلاقي استحسانًا.

وخسر جود بيلينغهام ورفاقه في فريق "الميرنغي" من مضيفهم أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف لواحد، في قمة مباريات الجولة السادسة من مسابقة (لا ليغا).

وكان بيلينغهام (20 عامًا) قد انضم لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومنذ ذلك الحين ساهم في إحراز 7 أهداف بمختلف المسابقات، إذ سجّل 6 وصنع واحدًا.