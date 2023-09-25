دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، الأحد، على فوزه بثمانية أهداف نظيفة على شيفيلد يونايتد، باللهجة السعودية الدارجة.

وكتب النادي على صفحته العربية تعليقا على الانتصار جاء فيه: " إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال!".

وكان نيوكاسل قد حقق فوزا عريضا على شيفيلد بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "برامول لين" في شيفيلد.

وبهذا الانتصار وصل النادي المملوك سعوديا منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، إلى النقطة رقم 9 ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد النادي نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "سان سيرو" في ميلانو.