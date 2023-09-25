الدوري الإيطالي.. مهاجم نابولي ينفعل غضباً على مدربه لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي، على مدربه الفرنسي رودي غارسيا، نظرا لعدم رضاه على قرار استبداله، خلال مواجهة الفريق لنظيره بولونيا، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الدوري الإيطالي.

فعند الدقيقة 86 قرر غارسيا، إخراج المهاجم النيجيري من الملعب واستبداله بزميله جيوفاني سيميوني، مما أثار غضب أوسيمين، ليوجّه بعض الكلمات لمدربه أثناء خروجه من المستطيل الأخضر.

وكان غارسيا، الذي سبق وأن تولى تدريب نادي النصر السعودي في الموسم الماضي 2023/2022، قد أخفق في قيادة بطل مسابقة الكالتشيو لتحقيق الفوز في الجولة الخامسة، إذ فرض عليه نادي بولونيا التعادل السلبي.

كما كان فيكتور أوسيمين (24 عاماً) قد أهدر ركلة جزاء خلال المباراة، لكنّه يقع في المركز الثالث على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإيطالي، برصيد 3 أهداف.