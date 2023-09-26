هل سيجدد مدرب ريال مدريد عقده مع النادي؟ كارلو أنشيلوتي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بقيادة فريق الميرنغي، مُشيراً إلى أن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن تجديد عقده.

ويرتبط المدرب الإيطالي مع نادي ريال مدريد بعقدٍ يمتد حتّى نهاية موسم 2024/2023، لكن سبق أن ارتبط اسمه بتولي مهام تدريب منتخب البرازيل.

وخلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الميرنغي مع لاس بالماس في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي، عن تجديد عقده: "أنا سعيد هنا، لكن لدينا الوقت، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي"، مُضيفاً: "نحن نركز على المباريات".

وتابع: "الانتقادات جزء من وظيفة المدرب، عندما تكون مدربًا لريال مدريد فمن الطبيعي أن تتلقى انتقادات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، هذا لا يؤثر عليّ".

وأكمل أنشيلوتي: "يجب أن أقوم بنقد ذاتي لتقييم ما كنا نفعله بشكل جيد والأشياء السيئة التي فعلناها ضدّ نادي أتلتيكو مدريد (في المباراة الماضية)، وهي قليلة، تقييمي مختلف عمّا يمكن أن يفعله أي شخص آخر".