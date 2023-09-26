نادي اتحاد جدة يكشف طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن إصابة مهاجم الفريق، كريم بنزيما، في عضلة الفخذ اليمنى، لتبعده عن الملاعب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح فريق "النمور" أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً سيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام.

وتأكد غياب بنزيما عن مواجهة نادي اتحاد جدة ونظيره الخلود، مساء الثلاثاء، وضمن منافسات دور الـ 32 في مسابقة كأس الملك السعودي.

وسبق وأن ابتعد كريم بنزيما عن تشكيل فريق "النمور" بداعي الإصابة، واقتصرت مشاركته على 6 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وسجّل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.