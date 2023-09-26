الكادر الفني في ليفربول ينصح محمد صلاح بـ"أن يبتسم".. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد لبيب لايندرز، المدرب المساعد للمدير الفني في نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، بمحمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب مميز للغاية في صفوف الفريق.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الريدز" وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "صلاح، إنه يحطم الرقم القياسي تلو الآخر، لدينا لاعب مميز جدًا بين أيدينا، إنه قائد، أنتم يا رفاق ترون المهارة وكل الأشياء، وأنا أراه في صالة الألعاب الرياضية، أراه يأتي في وقت مبكر، أراه محترفًا حقيقيًا يتمتع بخبرة كبيرة".

وتابع: "أراه رجلاً يمكنه قيادة هذا الفريق دون أن يرتدي شارة القيادة، وهو يفعل ذلك، من المميز وجوده معنا، ومن المميز كيف يفعل ذلك، في كل مباراة يلعبها في آنفيلد، وكل مباراة يلعبها خارج أرضنا".

وأكمل لبيب لايندرز: "يجب أن نعتز بهؤلاء اللاعبين، إنه هذا الرجل الذي يستطيع من لا شيء أن يخلق الكثير، وهو يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، محمد شخص ممتاز".

وكشف عن كواليس حديثه مع النجم المصري مؤخرًا، قائلاً: "لقد تحدثتُ معه بالأمس وقلت له; أحب عندما تبتسم يا صلاح، لأنه عندما يبتسم في صالة الألعاب الرياضية وخارجها، أعلم أن الكرة ستبتسم أيضًا".