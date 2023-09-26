دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الاثنين، الصحفيين، حول عودته للمستطيل الأخضر كلاعب، خلال حديثه عن مشاركة فريقه في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويعاني فريق "السيتيسينز" من الإصابات في الآونة الأخيرة، مما يدفع المدرب الإسباني إلى إشراك لاعبي البدلاء أو من لاعبي الأكاديمية في مواجهة النادي لنظيره نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في مسابقة كأس الرابطة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "تعد كأس كاراباو (كأس الرابطة) مثالية في بداية الموسم، لأنها فرصة للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام"، مضيفا: "عليهم أن يلعبوا 10 دقائق هذا مثالي، لكن لدينا الكثير من الإصابات".

وتابع: "لن أضيع 1% من طاقتي في كأس كاراباو، مثل كايل ووكر و روبن، لعبوا 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، لأنهم مرهقون بالفعل، لا يمكننا أن نخسرهم".

وقال بيب غوارديولا، الذي اعتزل لعبة كرة القدم 2006، مازحا: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين نحتاجهم من الأكاديمية، ربما إذا تحسن ظهري سألعب لبعض الدقائق، سنرى".