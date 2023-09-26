دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف حكم مباراة الفيحاء والرياض، التي أقيمت على أرض استاد الأمير تركي بن عبد العزيز، الثلاثاء، ضمن منافسات كأس الملك السعودي.

عند الدقيقة 52، قرر الحكم إيقاف المباراة بسبب رفع أذان صلاة العشاء في العاصمة السعودية الرياض، ليلاقي فعله استحسانًا كبيرًا.

وفاز نادي الفيحاء على نظيره الرياض بهدفين لواحد، ضمن مباريات دور الـ 32 من المسابقة.

على صعيد دوري "روشن"، يقع نادي الفيحاء في المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحل نادي الرياض في المركز السابع عشر بـ 4 نقاط فقط.