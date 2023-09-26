السعودية.. تفاعل مع لقطة بين ساديو ماني وأحد رجال أمن الملعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة تجمع ساديو ماني، لاعب نادي النصر، وأحد رجال أمن الملعب، في أعقاب مواجهة "العالمي" و أُحد، على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

فبعد صافرة النهاية بفوز نادي النصر، ظهر المهاجم السنغالي وهو يُحيي جماهير فريقه، قبل أن يُهدي أحد رجال أمن الملعب وشاح النادي.

وكان ماني قد سجّل هدفاً، ليساعد في فوز فريق "العالمي" على أُحد بخمسة أهداف لواحد، ضمن منافسات مسابقة كأس الملك السعودي.

وتعد هذه المباراة هي العاشرة لساديو ماني بقميص نادي النصر، وقد أحرز 7 أهداف مقابل تمريرة حاسمة واحدة.