دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- مع رد فعل كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، على تألق حارس مرمى الفريق، عبدالله المعيوف، في أعقاب مباراة "النمور" والخلود، ضمن منافسات كأس الملك السعودي.

وكان المعيوف قد قاد فريقه لتجاوز الخلود، إذ تألق في التصدي لركلات الترجيح الحاسمة، والتي أسفرت عن تفوق نادي اتحاد جدة بنتيجة 6/7، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر بنزيما عبر خاصية "ستوري" على صفحته في منصة إنستغرام فيديو، يتضمن تصدي عبد الله المعيوف لإحدى ركلات الترجيح، وعلّق قائلاً: "أخي عبد الله المعيوف، أنت الأفضل".

وغاب المهاجم الفرنسي عن مواجهة "النمور" والخلود بداعي الإصابة، إذ يشكو من آلام في عضلة الفخذ اليمنى، على أن يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لقرابة الأسبوع.