دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي المصري، الكشف عن كواليس جلسة رحيله عن فريق "المارد الأحمر"، في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة مع لجنة التخطيط.

في أغسطس/ آب الماضي، أعلن النادي الأهلي عن رحيل عبد الحفيظ من منصبه بعد أن أمضى ما يقرب 6 سنوات مع الفريق، ليتم اختيار خالد بيبو بدلاً عنه.

وقال سيد عبد الحفيظ لقناة "MBC" مصر: "حتى لو هموت، عمري ما هقول اللي حصل في جلسة رحيلي، أنا مش هصفي حسابات".

وتابع بالقول: "اللي يزعلني أنه كان ممكن أتبلغ برحيلي قبل بأسبوع مثلاً، مش أثناء اجتماع لجنة التخطيط".

وأضاف: "أنا راضٍ على فترة تواجدي مع النادي الأهلي، وإذا ربنا أراد أن أتواجد في أي منصب مسؤول بالنادي فهذا يسعدني ويشرفني كثيراً، شرف لأي أحد أن يخدم الفريق في أي منصب...أنا جزء من منظومة الأهلي وليس كل المنظومة".

عن مقارنته بخالد بيبو، قال عبد الحفيظ: "هو زميل ملاعب وصديق...أتمنى له التوفيق من كل قلبي، بيتي قبل مكتبي مفتوح له بأي وقت، وهو كلمني مرتين أو ثلاثة".

وأكد مدير الكرة السابق في فريق "المارد الأحمر" أنه تربطه علاقة جيدة مع المدرب مارسيل كولر.