أضاعها بطريقة غريبة.. ركلة جزاء تضع ماورو إيكاردي في مرمى الانتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاع ماورو إيكاردي، لاعب نادي غلطة سراي التركي، ركلة جزاء بطريقة غريبة، في أعقاب مواجهة الفريق لنظيره إسطنبول سبور، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الدوري التركي.

ففي الدقيقة 37 من زمن المباراة وعند تنفيذ لاعب نادي غلطة سراي لركلة الجزاء، قام اللاعب كريم أكتور كوغلو بتمرير الكرة إلى زميله إيكاردي بدلاً عن التسديد بشكل مباشر، في محاولة شبيهة لركلة الجزاء الشهيرة التي نفذها ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما كانا يلعبان لنادي برشلونة الإسباني.

وتسلم ماورو إيكاردي الكرة وسددها على الفور، لكنها لم تسكن الشباك، إذ مرت بجوار القائم، ليلاقي المهاجم الأرجنتيني انتقادات على أثر ذلك.

رغم ذلك، سجّل إيكاردي (30 عاماً) هدف المباراة الوحيد ليقود نادي غلطة سراي إلى تحقيق الفوز على مضيفه إسطنبول سبور، ضمن مباريات الجولة الثالثة.