دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف سفيان أمرابط مشاركته الأولى كلاعب أساسي في تشكيل نادي مانشستر يونايتد بالبداية المثالية، مُشيرًا إلى أن حلمه تحقق بعد ارتداء قميص فريق "الشياطين الحمر".

وشارك متوسط الميدان المغربي في مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره كريستال بالاس حتّى الدقيقة 60، التي انتهت بفوز الأول بثلاثية، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق "الشياطين الحمر"، قال أمرابط: "أخبرت المدرب أنني سألعب حيث يحتاجني وحيث يحتاجني الفريق، حتى لو كحارس مرمى".

وأضاف: "ألعب حيث يمكنني مساعدة الفريق، شاركتُ في مركز الظهير الأيسر، كان لدي القليل من الحرية، وأعتقد أنكم رأيتم أنني لعبت قليلاً في خط الوسط، لذلك كان الأمر رائعًا، كان جيدًا للغاية".

وتابع بالقول: "أعتقد أنها كانت ليلة مثالية، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، والأهم من ذلك أننا فزنا، لقد لعبت لمدة ساعة واحدة، لذلك أعتقد أنها كانت بداية مثالية".

وأكمل سفيان أمرابط: "منذ أن كنتُ طفلاً عملتُ من أجل تلك اللحظة، لقد عملتُ بجد طوال مسيرتي وحياتي من أجل هذا، لذلك كان من الرائع اللعب هنا".