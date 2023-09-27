هكذا رد مدرب مانشستر يونايتد على أزمة سانشو وإغلاق حسابه على إنستغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إيريك تن هاغ، التعليق على تطورات قضية لاعبه جادون سانشو، مشيرا إلى أنه لا يتحدث عن لاعبين "ليسوا متاحين".

وقال تن هاغ لقناة "سكاي سبورتس" البريطانية بعد مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة عند سؤاله عن سانشو: "لا أتحدث عن لاعبين غير متاحين".

وعندما سُئل عن قيام اللاعب الإنجليزي بتعطيل حسابه على "إنستغرام" وما إذا كان هذا التصرف يندرج تحت محاولات التقرب من المدرب، قال تن هاغ: "لا أعلم... هذا الأمر يعود له".

ورفض المدرب الهولندي الإجابة على سؤال حول ما إذا كان اعتذار اللاعب الإنجليزي سيحل المشكلة بين الطرفين مكررا العبارة نفسها بأنه لا يتحدث عن لاعبين غير متاحين.

وكانت تصريحات تن هاغ حول سانشو التي تبعت مباراة الفريق أمام أرسنال، أشعلت أزمة بين الطرفين، إذ قال حينها المدرب الهولندي إنه "لم يستدع اللاعب بسبب عدم ظهوره بشكل جيد في التدريبات".

ورد اللاعب الإنجليزي على مدربه ببيان نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي نفى فيه صحة كلام تن هاغ واعتبر نفسه "كبش فداء" للنتائج السلبية، قبل أن يحذف البيان لاحقا.

ومنذ تلك الحادثة لم يدخل اللاعب الإنجليزي قائمة اليونايتد في المباريات اللاحقة كما تحدثت تقارير صحفية حول حرمانه من استخدام مرافق النادي ومن ضمنها الدخول إلى قاعة الطعام مع بقية زملائه.

يذكر أن سانشو كان قد انتقل إلى صفوف "الشياطين الحمر" عام 2021 وسجل مع الفريق 12 هدفا في موسمين و3 مباريات من الموسم الحالي.