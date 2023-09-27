دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وكيل أعمال اللاعب النيجيري لفريق نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، أن موكله قد يلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه، وذلك بعد أن زعم أن حساب الفريق على "تيك توك" نشر فيديو يسخر فيه من أوسيمين قبل أن يقوم بحذفه متأخرا.

وكتب وكيل أعمال أوسيمين، روبيرتو كاليندا، عبر صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا: "ما حدث اليوم على حساب نابولي على تيك توك أمر غير مقبول، لقد تم نشر فيديو يسخر من فيكتور وتم حذفه بشكل متأخر".

وأضاف كاليندا قائلا: "هذا حدث خطير ويسبب خطر كبير على اللاعب ويضيف ألما للاعب الذي يُعاني في الفترة الأخيرة من الإعلام والأخبار المضللة".

وختم وكيل المهاجم النيجيري بالقول: "نحتفظ بحقنا باتخاذ إجراءات قانونية أو أي خطوات مفيدة أخرى لحماية حقوق فيكتور".

ورفض النادي التعليق على الأمر بعد محاولة تواصل CNN، لكنه وصف تهديد وكيل اللاعب بمقاضاة النادي من أجل منشور على "تيك توك" بالأمر "غير الجدي والساخر".

ونشر الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات والمقرب من وكلاء الأندية واللاعبين، فابريزيو رومانو، مقطع الفيديو الذي يزعم وكيل أوسيمين أن النادي نشره، حيث يُظهر مطالبة أوسيمين بالحصول على ركلة جزاء أمام بولونيا بطريقة ساخرة، ويسخر من طريقة إهداره للركلة عبر مؤثرات صوتية.

وكان اللاعب قد أبدى غضبه بشكل علني من مدربه رودي غارسيا بعد أن تم استبداله في الدقيقة 86 من مباراة بولونيا التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث دخل في تلاسن مع المدرب بعد استبداله، قبل أن تشير تقارير صحفية إلى أنه اعتذر من زملائه ومدربه بسبب ثورة الغضب في تلك اللحظة.

ولا يعيش أوسيمين فترة جيدة مع نابولي هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، إذ يحتل الفريق المركز السابع في الدوري الإيطالي ويبتعد بفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان بعد مرور 5 جولات.