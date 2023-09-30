دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- مع لقطة مصورة للاعب كريستيانو رونالدو، خلال احتفال لاعبي نادي النصر بالفوز على نظيره الطائي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الاحتفال، ظهر النجم البرتغالي وهو يُحيي الجماهير، قبل أن يبتسم ويغمز بعينه، أثناء توجيه عدسة الكاميرا نحوه.

وكان رونالدو قد سجّل هدفاً وصنع آخر، ليساهم في فوز فريق "العالمي" على مضيفه الطائي بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن".

وغرّد كريستيانو رونالدو (38 عاماً)، عقب المباراة: "انتصار آخر مهم، 9 انتصارات متتالية، أحسنت يا فريق، دعونا نحافظ على العمل الجيد".