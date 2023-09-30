دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ نادي وولفرهامبتون واندررز على تصريح المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الذي أدلى به مؤخرًا حول لاعب الفريق، الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان.

ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة "السيتيسينز" ونظيره وولفرهامبتون واندررز، تحدّث غوارديولا عن خط هجوم منافسه، مُشيرًا إلى بعض اللاعبين في هذا المركز، لكنه تجاهل ذكر اسم اللاعب هوانغ هي تشان، واكتفى بقول "الرجل الكوري".

وسجّل هوانغ هي تشان هدفًا في شباك مانشستر سيتي، ليساهم في فوز فريقه بهدفين لواحد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد الهدف، غرّد حساب نادي وولفرهامبتون واندررز على منصة إكس (تويتر سابقًا): "الرجل الكوري"، ليتفاعل مع التغريدة عدد كبير من المتابعين.