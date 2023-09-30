وسط حالة من التفاعل.. محمد كنو يعلّم نيمار نطق الأرقام باللغة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- مع فيديو يظهر محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، وهو يعلّم زميله في الفريق، نيمار دا سيلفا، نطق الأرقام باللغة العربية.

وخلال وجودهما في غرفة الملابس، علّم كنو النجم البرازيلي نطق الأرقام باللغة العربية، قائلاً: "ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هلال هلال هلال"، في حين كان نيمار يردد بعده.

وكان نيمار دا سيلفا قد شارك في مواجهة "الأزرق الهلالي" والشباب، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري "روشن".

وأضاع نيمار (31 عاماً) ركلة جزاء في المباراة، لكنه صنع الهدف الأول لفريقه، والذي أحرزه خاليدو كوليبالي.