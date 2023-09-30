دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت تمريرة لمحمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، في مواجهة الفريق لنظيره توتنهام هوتسبير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، أنظار جمهور لعبة كرة القدم.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، مرر النجم المصري الكرة بطريقة جميلة للغاية، إذ أرسل الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لزميله لويس دياز، الذي أخفق في وضعها بالشباك.

وأشاد مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) بتمريرة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

وتشير نتيجة مواجهة "الريدز" ومنافسه "السبيرز" إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع نهاية أول 45 دقيقة من زمن المباراة، التي تأتي في الجولة السابعة من المسابقة.