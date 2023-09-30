دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت عدسة الكاميرا لقطة جدلية بين علي البليهي، مدافع نادي الهلال، وكاراسكو، المحترف الأجنبي في نادي الشباب، في أعقاب مواجهة الفريقين، على أرض ملعب الأول، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، تحصل فريق "الليوث" على رمية تماس، فقام البليهي برمي الكرة بقوة نحو كاراسكو الذي كان سينفذ الرمية، قبل أن يسقط أرضاً.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه علي البليهي على أثر ذلك، لكنّ مدافع "الأزرق الهلالي" اعترض على هذا القرار، مُشيراً إلى أنه قام بمنح الكرة لمنافسه ولم يتقصد إيذائه.

وفاز البليهي ورفاقه على ضيفهم الشباب بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن".