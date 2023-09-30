دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب عبد العزيز الحرابي، لاعب نادي الطائي، لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين، بإعادة النظر في مواعيد المباريات، إذ تتزامن مع توقيت رفع الأذان ودخول الصلاة.

وتحدّث لاعب نادي الطائي عقب مباراة الفريق مع نظيره النصر، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1/2، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "مبروك للمنافس وهاردلك لنا، الفريق قام برد فعل مقارنة بالمباريات السابقة، إن شاء الله نعوض جماهيرنا في الأيام المقبلة".

وتابع بالقول: "لدينا لاعبين كبار ونجوم، ومع المدرب الجديد أصبحنا منظمين أكثر، وشاهدتم ذلك، واللاعبون سيقدمون الكثير، القادم أفضل".

وأضاف الحرابي: "نحن في هذا البلد، بلد مسلم، والصراحة وقت الصلاة هو الأهم حول العالم، نحن نريد من لجنة المسابقات أن تجد حل لذلك، من الصعب نحن نلعب، والمؤذن يرفع الأذان".

ويشار إلى أن حكم مباراة نادي الرياض ومنافسه الفيحاء قد أوقف المباراة لبعض من الوقت عند رفع أذان العشاء في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي.