تغريدة "مُثيرة" من نادي برشلونة الإسباني عن هدف سيرخيو راموس العكسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي برشلونة على نظيره إشبيلية بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء هدف "الفريق الكتالوني" الوحيد بخطأ من مدافع المنافس، سيرخيو راموس، إذ أخفق في إبعاد الكرة عن مرماه، عند الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وكتب حساب نادي برشلونة على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- عن الهدف: "مع فائق الشكر والتقدير"، في رسالة موجّهة للمدافع البالغ من العمر 37 عاماً.

ويُعرف راموس بأنه أحد أشهر الخصوم لـ "الفريق الكتالوني"، إذ خاض الكثير من المواجهات أمامه بقميص نادي ريال مدريد، قبل أن يواجهه مجدداً مع النادي الأندلسي.

ومنح هدف سيرخيو راموس العكسي صدارة سلم ترتيب المسابقة لنادي برشلونة، برصيد 20 نقطة.