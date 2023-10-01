نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغردون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع رد فعل نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، على فيديو يظهر سوء أرضية ملعب آزادي في إيران، الذي يستضيف مباراة "الأزرق الهلالي" وناساجي الإيراني.

وعلّق النجم البرازيلي عبر حسابه الرسمي على فيديو متداول لسوء أرضية ملعب آزادي، قائلاً: "هذا غير ممكن"، في إشارة منه إلى صعوبة اللعب على مثل هذه الأرضية.

ويلتقي النادي السعودي مع نظيره الإيراني مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2023.

وشارك نيمار في منافسات التشامبيونزليغ الآسيوي للمرة الأولى، عند ظهوره في مواجهة "الأزرق الهلالي" ونافباخور الأوزبكي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.