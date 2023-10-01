نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف مشجع الأنظار، في أعقاب مباراة نادي أتلتيك بيلباو ونظيره ريال سوسيداد، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وأظهرت عدسة الكاميرا وجود مشجع يرتدي قميص نادي أتلتيك بيلباو بمفرده وسط احتفال جماهير نادي ريال سوسيداد في المدرجات، بعد إحراز فريقهم هدفاً.

وظهر المشجع وهو يبتسم على أثر ذلك، دون أن يتسبب أحد بإزعاجه أو يوجّه له الإساءة.

وحسم نادي ريال سوسيداد ديربي "الباسك" لصالحه، بفوزه على منافسه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة من المسابقة.