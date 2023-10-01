دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترفت لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، بوقوع خطأ خلال خسارة نادي ليفربول من نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، السبت، وضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعند الدقيقة 34 من زمن المباراة، ألغى الحكم هدفاً لفريق "الريدز" عن طريق لويس دياز، بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـ "VAR"، مما أثار غضب المدرب يورعن كلوب وأنصار النادي، إذ اعتقدوا أن الهدف كان صحيحاً.

في بيان رسمي، أكدت لجنة "PGMOL" صحة الهدف، وأشارت إلى خطأ الحكم، إذ قالت: "نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول".

وتابعت بالقول: "تم إلغاء هدف دياز بداعي التسلل من قِبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب، كان هذا خطأً واقعياً واضحاً...".

وأتمّت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية في بيانها: "ستقوم اللجنة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".

من جانبه، قال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن بيان لجنة "PGMOL": "كيف يساعدنا ذلك الآن؟...لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد، لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعاً اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل".

وأكمل المدرب الألماني: "تم اتخاذ القرار (إلغاء الهدف) بسرعة كبيرة، لقد غيّر مجريات المباراة، وهذا هو الحال، لقد سجلنا هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن تهزم بها خصومك".