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نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأحد، بعيد ميلاد لاعبه السابق، المصري محمود حسن "تريزيجيه"، الذي يصادف 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكمل لاعب منتخب "الفراعنة" عامه الـ 29، وكتب حساب أستون فيلا، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "أنا ليا معاك حكايات، عيد ميلاد سعيد للجناح الطائر محمود حسن تريزيجيه".

وكان تريزيجيه قد ارتدى قميص النادي الناشط في البريميرليغ عام 2019، ولعب 64 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها 9 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ويلعب تريزيجيه في صفوف نادي طرابزون سبور التركي في الوقت الحالي، وأظهرت لقطات مصورة احتفال لاعبي الفريق بهذه المناسبة، خلال الحصة التدريبية.