بعد ممازحته لبرشلونة حول الصدارة .. هكذا رد ريال مدريد على حساب جيرونا

نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد على منافسه جيرونا بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء السبت، وضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

قبل هذه المباراة، حقق نادي برشلونة الانتصار على نظيره إشبيلية بهدف وحيد، مما جعله في صدارة سلم ترتيب أندية المسابقة بشكل مؤقت، برصيد 20 نقطة.

آنذاك، قام حساب نادي جيرونا، الذي ينافس على صدارة الترتيب هذا الموسم، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بتوجيه رسالة مازحة للفريق الكتالوني، قال فيها: "الصدارة بأمانتك يا جار".

وبعد فوز فريق "الميرنغي" على نادي جيرونا، غرّد حساب نادي ريال مدريد رداً على رسالة منافسه إلى نادي برشلونة: "متصدرين يا جار".

ويشهد الدوري الإسباني هذا العام منافسة قوية بين أندية ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة على تحقيق لقب الدوري.