نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشهد الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023 منافسة قوية بين الفرق على تحقيق لقب المسابقة، وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا.

في المواسم الماضية، كانت المنافسة تنحصر بين "الميرنغي" وغريمه "الفريق الكتالوني" وأتلتيكو مدريد، إلا أن نادي جيرونا أحد مفاجآت المسابقة بنسختها الحالية، إذ حقق الفوز في 6 مباريات بعد مرور 8 جولات.

وكانت خسارة نادي جيرونا مؤخرًا من نظيره ريال مدريد بثلاثية نظيفة قد قللت من حظوظ الفريق بالظفر باللقب بنظر البعض، لكنّه مازال في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

فيما يتبادل ناديا ريال مدريد وبرشلونة احتلال الصدارة، إذ يقع لاعبو كارلو أنشيلوتي في المركز الأول في الوقت الحالي بـ 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن عناصر تشافي هيرنانديز، الذين لم يتذوقوا طعم الهزيمة إلى الآن.

وتختلف التوقعات حول المرشح لنيل اللقب هذا الموسم، فما رأيك؟