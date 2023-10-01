تفاعل مع فيديو لعناق هندرسون وفيرمينو قبيل مباراة في الدوري السعودي

نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع فيديو يظهر عناق بين جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق، وروبرتو فيرمينو، مهاجم نادي أهلي جدة، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

قبل انطلاق صافرة البداية وفي ممر دخول اللاعبين لأرض الملعب، التقى متوسط الميدان الإنجليزي مع المهاجم البرازيلي، قبل أن يعانقه ويتبادلان الحديث معاً.

وكان هندرسون وفيرمينو قد لعبا سوياً في نادي ليفربول الإنجليزي في السنوات الماضية، حققا خلالها عدداً من البطولات، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والبريميرليغ.

وتعادل رفاق جوردان هندرسون مع زملاء روبرتو فيرمينو دون أهداف، في الجولة الثامنة من دوري "روشن".